السيح 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسبدأت إدارة تعليم الخرج توزيع المعينات السمعية على الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية وضعيفات السمع ، وذلك في مقر مركز التربية الخاصة بمدينة السيح .وأوضحت رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات تهاني آل ربيع أن توفير المعينات السمعية يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الاعاقة ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وتساعدهم على التواصل مع من حولهم لكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع.// انتهى //16:33ت م0076