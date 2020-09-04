جيزان 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسشاركت جمعية الأسر المنتجة بجازان ضمن فعاليات اللقاء التعريفي لمستفيدي الإسكان التنموي "تمكين"، الذي نظمه فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان ممثل بالإسكان التنموي أمس ، بمسرح الغرفة التجارية، بحضور مدير فرع الوزارة المهندس حسن السهيمي، و٤٦ مستفيداً ومستفيدة ممن تم تسليمهم وحداتهم السكنية.وهدف اللقاء للتعريف بكيفية بناء مشاريعهم الانتاجية وتحقيق مصادر دخل دائمة للمستفيدين وتحسين المستوى المعيشي.وقدمت عضو مجلس الإدارة بجمعية الأسر المنتجة بجازان المتحدثة الإعلامية سها دغريري عرضاً تعريفياً عن نشأة الجمعية ورؤيتها وأهدافها والخدمات التي تقدمها للأسر المنتجة، وتوضيح مسارات الدعم والتي تشمل الإقراض والتأهيل والتدريب والاستشارات والتسويق، عدا ما تقدمه من خدمات نوعية أخرى أسهمت بقدر كبير في تحقيق رؤية الجمعية بتميزها في تقديم الدعم والتمكين للأسر لتحقيق مصادر دخل مستدامة والإنتقال بهم من الرعوية للتنموية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.كما استعراضت آلية التقديم للحصول على الخدمات، واستقبال استفسارات المستفيدين والإجابة عليها وعرض كافة معرفات منصات التواصل الاجتماعي وأرقام التواصل والعنوان الدائم، ليتسنى للجميع الحصول على الدعم المطلوب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة وفق مانصت عليه لوائح وأنظمة الإقراض في الجمعية.// انتهى//16:38ت م0078