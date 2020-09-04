بيروت 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26%، أي ما يعادل نقطة ونصف النقطة، ليغلق عند مستوى 600.87 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 26 ألفاً و664 سهماً، بقيمة 238 ألفا و591 دولارا، نفّذت من خلال 18 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و239 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و222 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:47ت م0079