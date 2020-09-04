صبيا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واساطلع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على جهود مدارس الإدارة لتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب عبر برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والطلاب، وأولياء الأمور على منصة مدرستي ، وذلك خلال زيارته لعدد من المدارس أمس .وتابع الدكتور الخرمي عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات جهود مكاتب التعليم في كل من محافظات صبيا ، وفيفا والداير ، وهروب وضمد والريث والدرب وبيش والعيدابي ، مثمنًا مبادرات معلمي ومشرفي وإداري الإدارة وما يقومون به من زيارات للطلبة في منازلهم خاصة في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي ، منوهًا بحرص مدراء مكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدّية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول لمنصة مدرستي.وأكد مدير تعليم صبيا أنّ جهود التهيئة للتعليم عن بعد بمدارس تعليم صبيا هي امتداد طبيعي لما توليه القيادة الحكيمة من عناية بالميدان التعليمي، وما تبذله وزارة التعليم من جهود من خلال الاجتماعات الدورية بمدراء التعليم؛ لمتابعة التقارير ومؤشرات الأداء، وبرامج التهيئة في منصة مدرستي على مستوى المدارس، ومكاتب التعليم، والإدارات وحرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل مثمر .// انتهى //17:18ت م0084