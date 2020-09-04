مكة المكرمة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اجتماعا تنسيقيا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .واوضح فضيلة مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أنه تم اللقاء عن بعد بوحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يمثلها فضيلة مدير الوحدة الشيخ حسين بن علي بكار ، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري ، و مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة الشيخ سلطان بن محمد المطوع وعدد من مدراء الإدارات من الجانبين وذلك لتفعيل مذكرة التفاهم والتي وقعها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في وقت سابق.و تتضمن المذكرة العديد من البرامج المشتركة والمتنوعة ومن ضمنها جوانب الأمن الفكري والوسطية والاعتدال وتحصين الفكر من الانحراف من خلال دعم الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالكوادر المؤهلة والمتخصصة ومتابعته المستمرة لأنشطتها وبرامجها النوعية.وتم خلال اللقاء استعراض جهود الرئاستين في جوانب الأمن الفكري والوسطية والاعتدال والتي يمكن من خلالها التعاون في هذا المجال للتطوير من منظومة العمل بين الجانبين، ومنها جانب اللقاءات والملتقيات وجوانب التدريب والحقائب التدريبة والدروس العلمية والمحاضرات والأفلام التوعوية وكذلك البحوث العلمية والمؤلفات وجوانب المطبوعات والكتب الالكترونية .// انتهى //18:16ت م0089