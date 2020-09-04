إسلام آباد 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 498 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة جديدة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 297512 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6335 حالات وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282268 حالة، في حين توجد 8909 حالة نشطة.// انتهى //18:19ت م0092