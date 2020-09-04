المدينة المنورة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسدعت اللجنة المنظمة لموسم تمور المدينة‬ المنورة أصحاب المزارع ومنتجي التمور إلى سرعة حجز مساحتهم ومعارضهم التي خصصتها لهم أمانة المنطقة .ويهدف موسم تمور المدينة في هذا العام إلى تهيئة المناخ الصحي والاستثماري الأمثل للشركات والمؤسسات والأفراد وتمكين شباب وشابات المنطقة من المشاركة ، وتوفير منصة تسويقية محلية ودولية نظراً لما تتمتع به تمور المدينة من مزايا فريدة تميزها عن غيرها من التمور .وأشارت اللجنة أن موسم تمور هذا العام يتضمن إقامة عدد من البرامج والفعاليات ، والتي تدعم وتطور قطاع التمور وترفع وعي المجتمع العام بأهمية هذا القطاع ، إضافة إلى عدد من البرامج الثقافية والترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية.وأوضحت اللجنة المنظمة بأنه تم تجهيز موسم تمور هذا العام على مساحة إجمالية قدرها 50 ألف متر مربع تشمل عدد من الخدمات الخدمية والطبية وعدد من الصالات وهي صالة المزاد والتي تضم أشهر الدلالين في المنطقة ، وصالة العرض التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التنظيم بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية ، وصالة الضيافة التي تم تخصيصها لاستقبال الزوار من مختلف مناطق المملكة .يذكر أن موسم تمور المدينة سينطلق الثلاثاء القادم بعنوان ‏‫#تمرها_بركة‬ ويستمر لمدة شهرين .// انتهى //18:58ت م0094