ديزان 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تنفيذ سلسلة الدروس العلمية من كتاب ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن السعدي) عبر تقنية الزوم التي انطلقت الأربعاء الماضي وتلقيها الداعية الأستاذة جيهان بنت محمد السراج والتي ستكون كل يوم أربعاء إلى السادس من شهر صفر 1442 هجرية .واستهلت السراج دروسها بدرس عنوانه (تفسير آية الكرسي ) في تمام السابعة والنصف وحضره ما يقارب 232 مستمعة في 44 دقيقة ، ثم تنطلق الدروس تباعاً وهي ( تفسير سورة النبأ ) ثم ( تفسير سورة الأعلى ) ثم ( تفسير خواتيم سورة البقرة )، عبر منصة التواصل الاجتماعي ( زوم ) بعد مغرب كل أربعاء .من جانبه دعا مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد محمد مدخلي النساء لحضور هذه الدروس وذلك للاستزادة من العلم الشرعي الصحيح وكسب الأحد والمثوبة التي تُنتج عن طلب العلم الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .وقدم الشيخ المدخلي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته واهتمامه بمثل هذه الدروس العلمية القيمة ، كما وجه الشكر للأستاذة جيهان السراج على تلبيتها الدعوة والمشاركة الفاعلة في اليوم الأول من هذه السلسلة المباركة ، سائلا الله في ختام حديثه العون والتوفيق والسداد لما فيه خير وصلاح هذه الأمة .// انتهى //19:04ت م0095