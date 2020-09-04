عمّان 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2301 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود ل11 أردنيا قادمين من الخارج، وحالتين لشخصين أجنبيين، و 55 حالة محلية سُجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد، مشيرة إلى تسجيل 28 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1679 حالة شفاء.// انتهى //19:04ت م0096