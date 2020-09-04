الجزائر 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45773 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 45.773 ، من بينها 304 حالات جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 1539 حالة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة، وبلغ عدد المتماثلين للشفاء 32.259 شخصا، من بينهم 253 مريضا غادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //19:50ت م0103