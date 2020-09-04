الرياض 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستختتم غداً منافسات المرحلة النهائية لبطولة الاتحاد لأندية الدرجة الممتازة للناشئين وذلك على ملاعب الاتحاد السعودي للتنس بالرياض، إذ يلتقي فريقا الهلال والاتحاد في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري للموسم الرياضي الحالي بعد تصدُّرهما المسابقة.ويلتقي غداً الجيل والفيصلي والمحيط والقارة ، ضمن منافسات المرحلة النهائية التي انطلقت أمس بفوز الفيصلي على الطرف (0/3) والخويلدية على المحيط (0/3) والاتحاد على الزلفي (0/3).// انتهى //20:41ت م0108