الرياض 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسيتوج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين فريق الأهلي بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة عقب المواجهة التي ستجمعه مع فريق الهلال غداً على صالة وزارة الرياضة بالرياض في الجولة الأخيرة للمسابقة .وكان الأهلي حسم اللقب قبل نهاية الدوري بجولتين بعد أن رفع رصيده إلى 60 نقطة ثم الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة والاتحاد في المركز الثالث "50 "نقطة .وكلفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد برئاسة عبدالله العدوان الحكم الدولي محمد الحناكي كحكم أول لقيادة المباراة الختامية في مسابقة الدوري الممتاز ويعاونه الدولي الشاب عبدالله الوردي كحكم ثان وسعيد ماهل مسجلاً فيما يراقب المباراة الحكم العالمي عبدالله الخليفي.وتقام غداً في الجولة نفسها أربع مباريات الأولى تجمع السلام والترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام والثانية تجمع الهداية والنصر على صالة نادي الخليج بسيهات ويتواجه الفيصلي والوحدة على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة وأخيراً لقاء الموج والابتسام على صالة نادي البكيرية بالبكيرية.من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين أن مواجهات الهلال والأهلي دائماً ما تشهد ندية ومتعة.وقال: "سنشاهد مواجهة ممتعة لما يملكه الفريقان من الإمكانات والعناصر رغم فوز الأهلي بالدوري".وأضاف: "إذا تحدثنا عن أداء الفريقين نجد أن المستوى الفني متقارب ومن الصعب التكهن بنتيجة اللقاء ونأمل أن نشاهد مباراة تليق بتاريخ الفريقين وأتمنى التوفيق والنجاح للطاقم التحكيمي".// انتهى //20:46ت م0111