القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق نادي مصر للمقاصة فوزا كبيرا على ضيفه الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد "المقاولون العرب" ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاصة إلى 27 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 28 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:20ت م0113