الرباط 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1750 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 68605.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 39 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات إلى 1292، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 52482، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 14830، من بينها 180 حالة خطيرة.//انتهى//21:37ت م0115