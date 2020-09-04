الأمم المتحدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بتعرّض 183 مرفقاً تعليمياً للأضرار أو التدمير بسبب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، مما أثّر على أكثر من 77 ألف طالب وطالبة، وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.ودعت المنظمة في بيان صادر اليوم، إلى العمل العاجل وزيادة الدعم لضمان حصول جميع الأطفال المتضررين، على التعليم عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.وأعلنت اليونيسف عن حاجتها إلى 50 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية للأطفال والعائلات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو: إنه بإمكان التعليم أن يوفر في أوقات الكوارث، نبضاً حيوياً للأطفال الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب.وأعربت عن قلقها إزاء "الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمدارس الواقعة في الأحياء الأكثر تضرراً، والأثر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الأطفال".وشددّت ممثلة اليونيسف في لبنان، على أن إغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 يضيف تحديات أخرى، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإعادة الأطفال إلى التعلّم - حتّى عن بعد - في أقرب وقت ممكن.// انتهى //21:55ت م0117