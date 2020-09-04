واشنطن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 44,671 إصابة مؤكدة و 1,081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,132,074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186,173 حالة وفاة.// انتهى //22:10ت م0118