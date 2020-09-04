عام / الولايات المتحدة تسجل 44,671 إصابة مؤكدة و 1,081 حالة وفاة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
واشنطن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 44,671 إصابة مؤكدة و 1,081 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,132,074 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 186,173 حالة وفاة.
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