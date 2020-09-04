ينبع 16محرم 1442هـ الموافق 04سبتمبر 2020م واسيشارك فريق رضوى في تصفيات بطولة تأهيل أبطال المناطق للصعود للدرجة الأولى لكرة السلة التي ستقام منافساتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض.ويستهل الفريق أولى مواجهاته مع فريق الشباب يوم الثلاثاء القادم ،ويواجه أيضا فرق الهداية وطبرجل والزيتون في البطولة التي تستمر 9 أيام.وأكد رئيس نادي رضوى علي الصبحي جاهزية الفريق للتصفيات للظهور بمظهر مشّرف والصعود -بإذن الله- للدرجة الأولى مشيراً إلى أن فريق رضوى هو الممثّل الوحيد لمنطقة المدينة المنورة في البطولة، متمنياً التوفيق للاعبيه وتقديم نتائج مميزة تتوّج بالصعود.// انتهى //22:42ت م0120