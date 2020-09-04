رفحاء 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستكثف بلدية ‫شعبة نصاب بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة الخدمات‬ أعمال صيانة الأعمدة والإنارة في الشوارع الرئيسة، وصيانة وصبغ المجسمات الجماليه بالحدائق العامة وممرات المشاة من أجل تحسين المنظر العام.وتسخِّر البلدية طاقاتها لتصحيح ومعالجة التشوّه البصري، بهدف تنفيذ خدمات بلدية مثالية للمجتمع، عبر تهيئة المسطحات الخضراء وتطوير الحدائق العامة، في إطار الأعمال البلدية اليومية، بالاضافة لنظافة الساحات والمرافق العامة والطرقات،وتحسين المشهد العام والإصحاح البيئي.وفي ذات السياق واصل المسلخ البلدي بمحافظة رفحاء تقديم خدماته، باستقباله 507 رؤوس من الأنعام خلال أسبوع، تنوعت بين الأغنام بواقع 489 رأساً، و 18 رأساً من الإبل، جرى التعامل معها وفق خطة وضعتها البلدية، مع تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، واهتمام بالغ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.وأوضحت البلدية خلو الأنعام من الأمراض بعد توفير الظروف الصحية الملائمة التي تضمن سلامة اللحوم، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة، مع تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين واتخاذ جميع الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.// انتهى //22:51ت م0121