الطائف 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ 9 ، ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 2020 م / 1442 هـ ، بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية بمحافظة الطائف .واشتمل السباق على سبعة أشواط ، الأول إنتاج السعودية إنتاج سنتين لم تربح ، بمسافة 1200 متر ، والشوط الثاني ربحت 1 فوز إنتاج ثلاث سنوات ، بمسافته 1200 متر ، والشوط الثالث من 1 - 2 فوز إنتاج أربع سنوات ، بمسافته 1200 متر ، فيما حدد الشوط الرابع للمستورد ثلاث سنوات فأكثر ولجميع الدرجات ، بمسافة 1650 متر ، والشوط الخامس من 1 - 2 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثر ، بمسافة 1650 متر ، والشوط السادس للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ، بمسافة 2000 متر .وجاء في المركز الأول بالجزء الأول قناص الخير لأبناء عبدالله الفراج ، وحل في المركز الثاني دلوله لعبد الرحمن عبدالله المخضوب ، والمركز الثالث سهم المغتره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وحقق المركز الرابع المحيط الهادي لمحمد شبيب أبو اثنين ، وحاز على المركز الخامس سبرنج ستار رائد نايف العطاوي .وجاءت نتائج الجزء الثاني ، بالمركز الأول تلالا لعبد الرحمن سعد النواش ، ونال المركز الثاني الأحص لسلمان العضياني ، وحاز المركز الثالث لطيفة الجوهر لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز ، وحل في المركز الرابع ذابوح لسعد علي بن بدن ، وحقق المركز الخامس غلا بتلا لغربي بن فالح الشمري ، واختتمت أشواط السباق بالشوط السابع لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر .واتخذت إدارة النادي إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة ، من فحص للحرارة ، وتباعد جسدي ، وترك مسافة آمنة ، ولبس الكمامة الإلزامي ، واستخدام معقمات اليدين ، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط ، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //22:52ت م0123