عرعر 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسهنّأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صعود نادي عرعر إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .وبارك سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لرئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم وللجهاز الإداري والفنيولمنسوبي نادي عرعر في اتصال هاتفي هذا الإنجاز، داعيا جماهير النادي ومحبيه إلى الالتفاف حوله، ودعم إدارته في مواصلة مسيرتها نحو المنافسة في دوري الأولى، وصولاً إلى الصعود إلى دوري المحترفين -بمشيئة الله- مثمناً لحكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اهتمامها بالرياضة والرياضيين، ومتطلعا إلى صعود بقية أندية المنطقة ودخولها في منافسة شريفة وجادة من خلال خطط واضحة ودقيقة ورؤية حقيقية تشخص الواقع وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات.من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي بن محمد السويلم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المادي والمعنوي الذي أثمر عن صعود النادي للدرجة الأولى كما حدّد سموه في اجتماع سابق.وكان سموه قد التقى بمجلس إدارة نادي عرعر قبل ثلاثة أعوام وحدّد أهداف الفريق بالصعود أولا من دوري المناطق إلى الدرجة الثانية ومن ثم الأولى خلال الثلاثة أعوام القادمة.// انتهى //23:15ت م0124