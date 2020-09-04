الأحساء 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسشاركت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء على مدى 13 أسبوعاً متتاليا ، في برنامج تنظيم دخول وخروج قرابة 20 ألف مصل ٍ لصلاة الجمعة ، ضمن مبادرة الإدارة العامة لأنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، تحت عنوان " جُمعتنا ... نعود بحذر"، وذلك منذ بدء عودة فتح المساجد والجوامع خلال جائحة كورونا.وأوضح عميد الكلية سعد اليمني ، أنه جرى خلال البرنامج إنجاز 1325 ساعة تطوعية ، نُفِّذت في ستة جوامع بمدينتي الهفوف والمبرز ، بمشاركة 25 متطوعًا ، والعمل على تركيب 2750 ملصق تباعد توعويا ، وتنظيم الدخول والخروج ، وقياس الحرارة ، وتوزيع 1000 كمامة ، و1100 سجادة ، و250 قفازًا ، إضافة إلى تعقيم الأيدي.// انتهى //23:20ت م0125