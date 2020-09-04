ثقافي / أدبي جدة يقيم ندوة "واقع الترجمة الأدبية وآفاقها "
الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
جدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم الاثنين المقبل ، عبر الاتصال المرئي ، ندوة بعنوان " واقع الترجمة الأدبية و آفاقها " ، يقدمها كل من الباحث خالد اليوسف ، والدكتور مرتضى سيد عمروف ، ويدير الأمسية الدكتور سعد الرفاعي .
وتعد الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي ، من أجل إثراء النشاط الثقافي والأدبي .
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23:20ت م
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