جدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسيقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم الاثنين المقبل ، عبر الاتصال المرئي ، ندوة بعنوان " واقع الترجمة الأدبية و آفاقها " ، يقدمها كل من الباحث خالد اليوسف ، والدكتور مرتضى سيد عمروف ، ويدير الأمسية الدكتور سعد الرفاعي .وتعد الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي ، من أجل إثراء النشاط الثقافي والأدبي .// انتهى //23:20ت م0126