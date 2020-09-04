القاهرة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على ضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.وارتفع رصيد النادي الأهلي بهذا الفوز إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.//انتهى//23:30ت م0127