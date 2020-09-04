أبوظبي 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية المصري معالي سامح شكري.وبُحث خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة, إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:41ت م0128