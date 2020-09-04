سياسي / وزير الخارجية الإماراتي ونظيره المصري يبحثان هاتفيًا علاقات التعاون بين البلدين
الجمعة 1442/1/16 هـ الموافق 2020/09/04 م واس
أبوظبي 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
جرى اتصال هاتفي اليوم بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية المصري معالي سامح شكري.
وبُحث خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة, إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
23:41ت م
0128