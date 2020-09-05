المجمعة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستمسّك فريق الفيحاء بأمل البقاء في دوري المحترفين، بعد أن حقّق فوزًا مهمًا على مضيفه العدالة بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجّل هدفي الفيحاء اللاعب علي المزيدي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 16، قبل أن يضيف اللاعب صامويل أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 70.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 32 في المركز الـ 13، فيما تجمّد رصيد العدالة الذي تأكّد هبوطه من الجولة الماضية إلى أندية الدرجة الأولى عند 21 نقطة بالمركز الأخير.// انتهى //00:17ت م0131