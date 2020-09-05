الدمام 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسحقق ضمك فوزًا مهمًا على مضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة 29 .وواصل الفريق تقديم مستوياته المميزة وتحديدًا، بعد استئناف الدوري، بأمل المنافسة والصراع على البقاء في دوري المحترفين وعدم الهبوط لأندية الدرجة الأولى، ولازال أمام الفريق الفرصة في حال فوزه الجولة القادمة والأخيرة أمام المنافس الآخر فريق الفتح.سجل أهدف الفريق في اللقاء، إيميليو زيلايا عند الدقيقة 21، ومحمد محسن في الدقيقة 63.وبهذه النتيجة رفع فريق ضمك رصيده لـ 32 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقي الاتفاق عند رصيده السابق بـ 42 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //00:20ت م0132