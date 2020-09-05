الأحساء 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستغلب فريق الفتح على ضيفه التعاون بنتيجة 1-0، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة 29 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وبهدف ميتشيل تي فريدي هدف المباراة في الدقيقة 81، جدد الفتح آمال بقاءه في الدوري، بينما تأزم موقف فريق التعاون النقطي واستمر في خسارة النقاط، وأصبح من الفرق المهددة في الهبوط لدوري أندية الدرجة الأولى، حيث لم يكسب أي نقطة من بعد استئناف الدوري.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح للنقطة 33 في المركز العاشر، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 32 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //00:21ت م0133