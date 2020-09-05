اقتصادي / سوق الأسهم الأميركية يختتم تداولات الأسبوع على انخفاض
السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس
واشنطن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، انخفاضاً عند إغلاق السوق اليوم، وذلك إثر بواعث قلق لدى المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 159,423 نقطة ، بما يعادل 0.56 بالمئة ، إلى 23133.31 نقطة ، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 28.1 نقطة ، أو 1.81 بالمئة إلى 3126.596 نقطة.
كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 111.97 نقطة ، أو 1.27 بالمئة ، إلى 11313.13 نقطة.
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