واشنطن 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، انخفاضاً عند إغلاق السوق اليوم، وذلك إثر بواعث قلق لدى المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 159,423 نقطة ، بما يعادل 0.56 بالمئة ، إلى 23133.31 نقطة ، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 28.1 نقطة ، أو 1.81 بالمئة إلى 3126.596 نقطة.كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 111.97 نقطة ، أو 1.27 بالمئة ، إلى 11313.13 نقطة.// انتهى //00:35ت م0134