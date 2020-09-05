جدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستعادل فريق الاتحاد مع مضيفه النصر بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة 29 ما قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجل النصر أولاً عن طريق لاعبه عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الـ 4 ، قبل أن يسجل اللاعب ويلفريد بوني هدف التعادل للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 11 ، والذي مازال في دائرة خطر الهبوط إلى أندية الدرجة الأولى ، حيث يتعادل بالنقاط مع التعاون ، والفيحاء ، وضمك ، بـ 32 نقطة ، يتقدمهم بنقطة واحدة فريق الفتح بـ 33 نقطة.وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة ، محتلًا الوصافة ، بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ، في المركز الحادي عشر.// انتهى //00:39ت م0136