بريدة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستغلب الرائد على نظيره الفيصلي بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة،تقدم الرائد عن طريق لاعبه محمد فوزير من ركلة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن يعادل فريق الفيصلي كذلك من ركلة جزاء عن طريق اللاعب جيلرمي عند الدقيقة 22، ليضيف أرناود ديووم الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 91 .واقترب الرائد بعد فوزه هذا المساء من الحصول على مقعد آسيوي في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد أن أزاح منافسه فريق الفيصلي من المركز الخامس وخسارة الأهلي والوحدة من أبها والهلال، ليرتفع رصيده لـ 46 نقطة خامسًا، فيما بقي فريق الفيصلي صاحب المركز السادس على نقاطه السابقة بـ 45 نقطة .// انتهى //00:39ت م0137