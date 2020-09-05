الرياض 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسودّع فريق الحزم ، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعد خسارته من فريق الشباب بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الشباب بالرياض ، ضمن منافسات الجولة 29 ما قبل الأخيرة من الدوري .سجّل هدف الشباب والمباراة الوحيد اللاعب كرستيان جوانكا عند الدقيقة 46 .وبهذه النتيجة تجمّد رصيد الحزم عند 27 نقطة ، ليبقى في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير في سلم الترتيب ، ويهبط رسميًا للدرجة الأولى ، برفقة فريق العدالة ، فيما رفع فريق الشباب رصيده لـ 43 نقطة في المركز السابع .// انتهى //00:40ت م0138