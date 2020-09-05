باماكو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسأعلن الجيش المالي عن مقتل عشرة من جنوده، في هجوم بالقرب من بلدة جير قرب الحدود الموريتانية.وأضاف الجيش في بيان اليوم أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.وتعرضت سيارة كانت تقل جنود ماليين لهجوم تسبب في مقتل 10 جنود وتضرر 4 سيارات إحداها للإسعاف.وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.// انتهى //02:09ت م0141