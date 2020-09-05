عام / البرازيل تسجل50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و888 حالة وفاة
السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس
ساو باولو 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفا و801 حالة منذ بداية الجائحة ، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.
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