تونس 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزراءه على بذل قصارى الجهد، من أجل تحقيق احتياجات المواطنين في التنمية والاستقرار، إلى جانب الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.وحدد المشيشي خلال اجتماعه اليوم مع فريقه الحكومة أولويات وآليات العمل خلال الفترة القادمة وأحكام تسيير المرفق العمومي.وكان المشيشي قد أكد في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة من البرلمان أن أولويات حكومته تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية، مشيرا إلى أنها ستكون حكومة إنجاز وعمل عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات.// انتهى //02:29ت م0144