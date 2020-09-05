أبها 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسخسر فريق الأهلي أمام مضيفه أبها بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة 29 وما قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.تقدم أبها عن طريق اللاعب سعد بقير في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يرد عبد الله حسون بهدف التعادل للأهلي عند الدقيقة 81، ليعود اللاعب سعد بقير ويسجل الهدف الثاني لأبها في الدقيقة 93 .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها لـ 38 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة، بالمركز الثالث في سلم الترتيب .// انتهى //02:59ت م0146