مكة المكرمة 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واستغلب فريق الهلال على مضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للهلال لاعبه الفرنسي بافيتمبي غوميز الهدف الأول في الدقيقة 16، وأضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يقلص النتيجة ريناتو شافيز بهدف للوحدة في الدقيقة 79، ليضيف سلمان الفرج هدف الهلال الثالث في الدقيقة 85.وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول، بعد أن حسم تتويجه رسميًا بلقب دوري المحترفين من الجولة الماضية، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 46 نقطة، في المركز الرابع.// انتهى //03:00ت م0147