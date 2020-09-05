أبوجا 16 محرم 1442 هـ الموافق 04 سبتمبر 2020 م واسقُتل 15 من أفراد عصابة مسلحة في نيجيريا، وأسر 50 آخرون، في عملية أمنية شمال غربي البلاد.وأفاد المتحدث باسم شرطة النيجيرية "كاتسينا" غامبو إيساه، في تصريح اليوم، أن قوات الأمن نفذت عملية ضد أفراد العصابات المسلحة بسبب تزايد الهجمات في المحافظة، مضيفًا أن العملية أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا مسلحًا، وأسر 50 آخرين، فضلا عن فرار العديد من أفراد العصابة المسلحة إثر تعرضهم لإصابات.ولفت المتحدث انه تم ضبط 10 قطع سلاح وذخائر، ومئات من الماشية التي سرقتها العصابة، مؤكدًا إنقاذ وتحرير 20 رهينة لدى العصابة.يشار إلى أنه تم حظر استخدام الدراجات النارية في بعض المحافظات النيجيرية، بسبب استخدامها بالهجمات الأخيرة في البلاد.// انتهى //04:02ت م0148