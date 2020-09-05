طرابلس 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الوضع الوبائى لفيروس كورونا وتصاعد أعداد المصابين في العديد من المدن في ظل العجز منظومة الصحة، محذرة من وقوع كارثة في العاصمة يسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، مبينة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16,445 حالة، والحالات النشطة 14,273،داعية المنظمات الدولية لضرورة مساعدة ليبيا في تلك الجائحة وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن مهمة لجنة الحوار بالنواب هي مناقشة سُبل العودة للحوار السياسي مع المجلس الأعلى للدولة في المغرب، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق نهائي سيكون بعد الرجوع لمجلس النواب ورئاسته، معربا عن أمله في التوصل لحل سياسي، في وقت تُعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية خطيرة.ونوهت الصحف إلى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بإعادة المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا للعمل وتمكينه من مباشرة مهامه على رأس الوزارة، وحثت الأطراف الليبية على المضي قدما في مسار التسوية الشاملة، وتأمل أن تتركز جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها بعد أن تفشى الفيروس.وتناولت الصحف تصريحات مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وانه لا يستبعد حدوث تصعيد عسكري جديد في ليبيا، مضيفا رغم استقرار الوضع العسكري، لا يمكننا استبعاد تصعيد جديد في أي لحظة، معبرا عن قلقه من استمرار انتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة في ليبيا، مؤكدا أنه لا يوجد جندي روسي واحد حاليا في منطقة القتال في ليبيا.ونقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو،إن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى، مرحبا بما سماه “خطوات إلى الأمام” تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أن لدى الاتحاد الأوروبي “سلسلة من المبادرات القيمة” التي تدعمها إيطاليا “بالكامل”.وعرجت الصحف على الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، ودعوته السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، معربا عن «إدانته الشديدة الانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيرا ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا.// انتهى //07:27ت م0006