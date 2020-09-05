عام / ألمانيا تسجل1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
السبت 1442/1/17 هـ الموافق 2020/09/05 م واس
برلين 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1378 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 248997 .
أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9324 بعد تسجيل حالتين وفاة جديدة .
وبحسب البيان تعافى من من المرض أكثر من 222 ألف شخص بعد شفائهم.
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