الرياض 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برعاية سمو ولي العهد.. «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.فيصل بن سلمان يتفقد مشروع جادة أحد.أمير تبوك يدشّن فندق «جراند ميلينيوم» في المدينـة الجامعيـة.. غـداً.«التحالف» يعترض ويدمر «درون» حوثية في طريقها للمملكة0أمين الرياض يُصدر 21 قراراً لتطوير منظومة العمل.الشورى يدرس أنظمة للتعويض والصلح في القصاص.تدشين بوابة تطوير السكن الجماعي للأفراد.رجال الأمن.. حزم وقوة في مواجهة المجرمين.الصحة: استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية.إحباط تهريب أكثر من 16 مليون قرص إمفيتامين.«الغاز التركي».. قنبلة أردوغان الصوتية.اليونان تطالب الأتراك الكف عن «التهديدات».منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاحات قبل عام 2021.مواجهة إرهاب أفظع ديكتاتورية في القرن.// يتبع //07:56ت م0009