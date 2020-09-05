وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود المملكة والازدهار العالمي ) : الجهود المستديمة للمملكة الـعربية الـسعودية في مواجهة كافة الآثار والمستجدات المتصلـة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الـوقائي والـعلاجي، وما تتلقاه الحالات النشطة من الرعاية الصحية والعناية الطبية الـشاملـتين، وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والـوقائية، وكذلـك توفير الخدمات وسهولـة الـوصول إليها، والحصول عليها، يعكس المشهد الشامل في الأبعاد والإستراتيجيات والخطط والتضحيات التي قدمتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، والـتي نرصد آثارها في تطور المنظومة الصحية المقدمة للخدمات الـعلاجية، وقدرتها على الحد من انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة ،وهو أفق كما يتجلى بوضوح في تعامل المملكة مع هذه الجائحة على المستوى المحلـي، فهو يتسع من منطلق المكانة والتأثير للدولة بالمستويين الإقليمي والدولي، وخاصة رئاستها لقمة الـعشرين، فتجد ذات الجهود والتضحيات في سبيل الـتصدي لآثار جائحة «كوفيد 19» تبذل في سبيل ضمان أن بقية الـدول خاصة التي تتواضع قدراتها عن توفير ما يلزم من متطلبات إنقاذ شعوبها من أدوية وتجهيزات طبية واحتياجات إنسانية.وأضافت : ولعل ما ورد في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء الخارجية في مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية وتباحثهم وممثلي المنظمات الدولية لطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح.وختمت:وإشارة الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية فتح الحدود ولـم شمل الـعائلات، وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والـسلامة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما قاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية : «إن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دولنا وازدهار شعوبنا، مما سيعيد الأمل للجميع في التغلب على هذه الجائحة» ، فهذه الكلمات دلالات أخرى ترسم ملامح المشهد الـشامل في جهود المملكة للحفاظ على استقرار وسلامة العالم.// يتبع //08:09ت م0011