وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد المستقبل ) :بوتيرة متسارعة، يدفع التقدم التقني بالبشرية إلى عصر جديد للعولمة ، من خلال الذكاء الاصطناعي الذي بدأ عمليا في تشكيل آفاق السباق لمستقبل الاقتصاد العالمي ، وقد استشرفت المملكة مبكرا هذا التحدي ومواكبته بالاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على اعتمادها؛ لتمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية 2030 لتصبح المملكة ضمن أفضل الدول عالمياً في هذا المجال، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي لديها بنحو 20 مليار ريال ، ستتضاعف خلال سنوات قليلة ضمن برنامج التحول الاقتصادي الواعد.وأضافت أن هذه الاستراتيجية السعودية الطموحة وهي ترسي معالم إنجازها في مسيرة التنمية المستدامة ، تحرص المملكة من خلالها على المشاركة الفاعلة في التطور العالمي وتعزيز جهوده ، وتتويجا لذلك تنعقد تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، القمة العالمية الافتراضية للذكاء الاصطناعي تحت شعار :”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية” وذلك في شهر أكتوبر القادم بهدف بناء حوارات ذات أهمية عالمية، وتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة لهذا التقدم في سياق السعي لتحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية باقتصاد قائم على لغة المستقبل من البيانات والذكاء الاصطناعي.// يتبع //08:11ت م0012