بيروت 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اهتمامها بالمشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة بينما تشد الأنظار إلى أعمال البحث الذي يجريها عمال الإنقاذ تحت أنقاض إحدى المباني لعلها تعثر على شخص على قيد الحياة بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت.وركزت على تأكيد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده ترى السلام مع إسرائيل إستراتيجي وضروري للمنطقة ولن يكون على حساب دعمهما القضية الفلسطينية.وعرضت صحف بيروت مطالبة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضبط السلاح المنفلت الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع والأفراد وعرقلته لجهود الإعمار والتنمية في البلاد.وتناولت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي ورئيس صربيا الكسندر فوتشيتش التطبيع الاقتصادي بين كوسوفو وصربيا.وتحدثت صحف لبنان عن سحب الأمم المتحدة في جنوب السودان جنودها من مخيمات متعددة لجأ إليها عشرات الآلاف من المدنيين خلال الحرب الأهلية.// انتهى //09:08ت م0014