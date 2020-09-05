طشقند 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسسجّلت أوزبكستان خلال الــ24 ساعة الماضية 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين إلى 43169 حالة.وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الأوزبكستانية اليوم بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 341 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 40176 شخصًا، بعد شفاء 256 حالة.// انتهى //09:30ت م0015