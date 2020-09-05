رام الله 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، في المناطق الفلسطينية.ونشرت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام مجموعات المستوطنين الإرهابية، على استهداف مركبات الفلسطينيين العزل قرب بلدة ترمسعيا شمال رام الله، مما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين من قرية كفر مالك شرق محافظة رام الله، إحداها وصفت بالخطرة وهي لمواطنة حامل.وسلطت صحف الصباح الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا.وأولت اهتمامًا باتهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على الدول لدفعها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم التزامها التام بمخالفة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنكار الحقوق الفلسطينية من خلال الضغط على بعض الدول وتشجيعها للاعتراف بالضم غير الشرعي وغير القانوني بالقدس الشرقية المحتلة كعاصمة لإسرائيل".وأوردت صحف فلسطين تسجيل وزارة الخارجية الفلسطينية، 244 حالة وفاة، و1969 حالة تعافي في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم .وواصلت تغطيتها لكورونا إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 3 وفيات و806 إصابات جديدة و692 حالة تعافٍ.ولفتت الصحف النظر إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية أنها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد حتى منتصف عام 2021، مبددة الأمل بالتوصل للقاح سريع، في وقت كشفت أبحاث نتائج مشجعة مبكرة للقاح روسي.// انتهى //10:09ت م0020