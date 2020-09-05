القاهرة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات الطرق والمحاور بشرق العاصمة القاهرة، وتشديده على ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.ونشرت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجامعة العربية إلى التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد إنهاء احتلال الأراضي العربية والفلسطينية، واستعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.وأبرزت صحف القاهرة اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام القائم منذ نحو عشر سنوات في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية حاليًا.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى استئناف المعارضة الشعبية الليبية مظاهراتها في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الرئيسية ضد حكومة الوفاق.وأشارت إلى رفض اليونان إجراء محادثات مع تركيا بوساطة حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بهدف تهدئة التوترات بين الطرفين بسبب خلافات على الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 26 مليون و200 ألف مصاب ووفاة أكثر من 867 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.// انتهى //10:15ت م0021