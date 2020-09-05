وادي الدواسر 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسشرعت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ ، ومواصلة تعليمهم عن بعد خلال تلك المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.وأوضح مدير التعليم بالمحافظة عايض آل مجلي ، أنه تم حتى الآن توزيع 118 جهازاً على طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي والمسجلين في برنامج تكافل، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة والطالبات بالمراحل الأخرى، مُشيراً إلى أن قسم التوجيه والإرشاد الطلابي سيتولى التوزيع بالتنسيق مع مكتب التعليم بالسليل بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في الوقت المناسب.وأفاد آل مجلي بأن الأجهزة اللوحية المصروفة تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات وكتيب تعريفي لكل طالب وطالبة, وستسلم وفق الكشوفات المعتمدة بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس، مؤكداً الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، ومثمناً تلك المبادرة غير المستغربة لدعم الطلبة والطالبات وتلمس احتياجاتهم.// انتهى //10:22ت م0022