المدينة المنورة 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظتي الحناكية، والمهد.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //10:22ت م0023