بغداد 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت إعلان وزارة الصحة تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال 24 ساعة، في سابقة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في البلاد، مبرزةً تحذيرات الجهات الصحية من مخاطر هذا الارتفاع غيرالمسبوق, باعتباره قد يضع العراق على شفا كارثة صحية، يصعب تداركها.وعرّجت صحف السبت على المراحل التي قطعتها التحقيقات بشان الأحداث الأمنية الدامية التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن بوسط وجنوب العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي, مشيرةً إلى أن اللقاء الذي تم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني ورئيسي جهازي الامن الوطني ومكافحة الإرهاب, الذي تركز حول ملف التظاهرات, والإجراءات القضائية والتحقيقات بشأن الحوادث الأمنية التي رافقتها.ونوّهت الصحف بقرار رئيس الوزراء إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون ونقل منتسبيها إلى مديرية قيادة شرطة بغداد, وتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة.وتطرقت صحف بغداد إلى الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم بعد انقطاع دام عدة اسابيع بسبب جائحة كورونا والعطلة التشريعية, منوهةً بتباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية بشأن عدد من مشاريع القوانين التي من المقرر أن يناقشها المجلس قبل أن يصوت عليها, ومن بينها قانون المحكمة الاتحادية.// انتهى //10:41ت م0025