الخرطوم 17 محرم 1442 هـ الموافق 05 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان مجلس الأمن والدفاع بالسودان أمس، اعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء آثار الخريف.وعرجت على تشديد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل الدولتين.ونشرت صحف الخرطوم إعلان 8 منظمات دولية ومحلية تضامنها مع عائلات مئات المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف أو الاختفاء القسري دون سبب، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.وأولت اهتمامًا بدعوة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أمس السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معربًا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى توقيف وحدات من الأمن التونسي أمس 21 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في عمليات متفرقة بمحافظات صفاقس ومدنين وجندوبة.وأشارت إلى اختتام مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر رحلته التي استغرقت يومين إلى لبنان أمس، بعد أن اختار الاجتماع فقط بممثلي المجتمع المدني والمعارضين بدلاً من أعضاء المؤسسة السياسية في لبنان.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية قولها، إن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك لقاح يوزع على نطاق واسع لكوفيد-19 حتى منتصف 2021 ، مشيرة إلى ضرورة إجراء فحوص صارمة لفاعليتها وسلامتها.// انتهى //11:04ت م0026